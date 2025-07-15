Казахстан может принять финал Лиги конференций или Суперкубка УЕФА

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров сделал заявление, что наша страна официально подала заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка УЕФА в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, визит главы УЕФА Александера Чеферина и его поддержка открывают новые перспективы для развития футбольной инфраструктуры и проведения крупных международных турниров.

"Чеферин впервые посетил Казахстан и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. У нас состоялась очень содержательная и глубокая дискуссия о развитии футбола. С УЕФА мы работаем ежедневно, это своего рода наш регулятор, который помогает методологически и реализует современные проекты, такие как система VAR. Ежегодно УЕФА выделяет нам финансирование". Президент КФФ Марат Омаров

Как известно, руководитель европейского футбола Александер Чеферин посетил Казахстан в конце апреля нынешнего года и встретился с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым.

"Готовы принять Конгресс УЕФА в 2027 году. Также мы официально подали заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка в Астане или Алматы. Казахстан подтвердил свою готовность. Сейчас ведется строительство стадионов. В планах также организация юношеских чемпионатов Европы среди команд U-21 и U-19". Марат Омаров

В тот момент президент УЕФА также высказался о переходе 16-летнего казахстанского таланта Дастана Сатпаева в "Челси".