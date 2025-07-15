#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Спорт

Казахстан может принять финал Лиги конференций или Суперкубка УЕФА

Президент казахстанской федерации футбола Еврокубки Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:51 Фото: kff.kz
Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров сделал заявление, что наша страна официально подала заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка УЕФА в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, визит главы УЕФА Александера Чеферина и его поддержка открывают новые перспективы для развития футбольной инфраструктуры и проведения крупных международных турниров.

"Чеферин впервые посетил Казахстан и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. У нас состоялась очень содержательная и глубокая дискуссия о развитии футбола. С УЕФА мы работаем ежедневно, это своего рода наш регулятор, который помогает методологически и реализует современные проекты, такие как система VAR. Ежегодно УЕФА выделяет нам финансирование". Президент КФФ Марат Омаров

Как известно, руководитель европейского футбола Александер Чеферин посетил Казахстан в конце апреля нынешнего года и встретился с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым.

"Готовы принять Конгресс УЕФА в 2027 году. Также мы официально подали заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка в Астане или Алматы. Казахстан подтвердил свою готовность. Сейчас ведется строительство стадионов. В планах также организация юношеских чемпионатов Европы среди команд U-21 и U-19". Марат Омаров

В тот момент президент УЕФА также высказался о переходе 16-летнего казахстанского таланта Дастана Сатпаева в "Челси".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Названа символическая сборная КЧМ-2025 по футболу
Спорт
11:36, Сегодня
Названа символическая сборная КЧМ-2025 по футболу
Сможет ли "Кайрат" пройти во второй круг отбора Лиги чемпионов УЕФА
Спорт
10:10, Сегодня
Сможет ли "Кайрат" пройти во второй круг отбора Лиги чемпионов УЕФА
Матч казахстанской теннисистки в Гамбурге закончился драмой
Спорт
08:39, Сегодня
Матч казахстанской теннисистки в Гамбурге закончился драмой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: