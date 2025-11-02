Топовый американец прокомментировал поражение от Нурмагомедова

Спустя почти неделю после поражения от Умара Нурмагомедова в претендентском поединке Марио Баутиста подвел итоги неудачного выступления, которое остановило его победное шествие в шаге от боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Figttime, Марио Баутиста прервал молчание после тяжелой битвы с дагестанцем.

"Он выглядел хорошо, был силен, но если бы я внес некоторые коррективы, то вполне мог бы его победить. Он не показал ничего сверхъестественного. Я знал, что смогу выстоять с ним все три раунда и защищаться от всего, что он может предложить", – сказал американец в подкасте Тима Уэлча.

Во втором раунде Баутиста отправил Нурмагомедова в нокдаун, но россиянин сумел быстро восстановиться и вернуться в бой.

"Я бил в корпус, немного странно это исполнил, а когда понял, что попадаю в голову, просто протолкнул колено вперед. Если бы поднял его чуть выше – все могло закончиться иначе", – пояснил боец.

Баустиста пока не думал о сроках возвращения в октагон, хотя после поединка с Нурмагомедовым чувствует себя полностью здоровым, и уже прикинул, с кем может провести следующий бой.

Уступив россиянину единогласным судейским решением, американец прервал серию из восьми побед, но сохранил за собой девятую строчку в рейтинге дивизиона.

