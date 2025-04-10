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Спорт

Известный спортсмен бросил вызов Умару Нурмагомедову

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 05:40 Фото: Instagram/umar_nurmagomedov
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян предложил соотечественнику Умару Нурмагомедову сразиться на одном из ближайших турниров UFC, сообщает Zakon.kz.

В последнем поединке в ноябре 2024 года Ян победил бразильца Дейвесон Фигередо на турнире UFC Fight Night 248. Параллельно с этим Нурмагомедов уступил грузину Мерабу Двалишвили в январе на турнире UFC 311.

"Давай сделаем это. Пять раундов искр. Баку (21 июня) или Абу Даби (26 июля)", – написал Ян на своей странице в Instagram.

На счету Яна 18 побед и 5 поражений в ММА, а у Нурмагомедова 18 побед в ММА и одно поражение.

Ранее появилась информация о третьем поединке между Биволом и Бетербиевым.

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Аксинья Титова
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