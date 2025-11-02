Эмоции зашкаливают: на автобус с футболистами "Спартака" напали

Автобус футбольного клуба "Спартак" подвергся нападению по пути на стадион перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги против "Краснодара", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте команды, в транспортное средство бросили неизвестный предмет, который разбил одно из окон, однако никто из игроков не пострадал.​

Отмечается, что о случившемся были уведомлены делегат матча и сотрудники полиции. Клуб пообещал принять необходимые меры для обеспечения безопасности команды и расследования инцидента.​

Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" состоялась 2 ноября со счетом 2:1. В турнирной таблице РПЛ "Краснодар" занимает первую строчку с 29 очками, "Спартак" на шестом месте и набрал 22 балла. В прошлом сезоне "Краснодар" стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что автобус со студентами рухнул в овраг у монастыря в Армении.