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Автобус футболистов "Реала" попал в ДТП после матча с "Ливерпулем"

Автобус футболистов &quot;Реала&quot; попал в ДТП после матча с &quot;Ливерпулем&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 05:45 Фото: instagram.com/realmadrid
Автобус мадридского футбольного клуба "Реала" после матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:0) попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, ДТП произошло на трассе M40 в Англии.

В результате аварии у автобуса мадридской команды разбита передняя фара. К счастью, никто серьезно не пострадал.

В момент ДТП игроков "Реал" автобусе не было.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" обыграл "Реал" и вернул себе лидерство в Лиге чемпионов.

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