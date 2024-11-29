Автобус футболистов "Реала" попал в ДТП после матча с "Ливерпулем"
Фото: instagram.com/realmadrid
Автобус мадридского футбольного клуба "Реала" после матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:0) попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, ДТП произошло на трассе M40 в Англии.
В результате аварии у автобуса мадридской команды разбита передняя фара. К счастью, никто серьезно не пострадал.
В момент ДТП игроков "Реал" автобусе не было.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" обыграл "Реал" и вернул себе лидерство в Лиге чемпионов.
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