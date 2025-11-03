#Народный юрист
Спорт

"Арсенал" постепенно отдаляется от конкурентов в чемпионской гонке АПЛ

Футбол Лидер АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 10:57 Фото. Instagram/arsenal
К утру 3 ноября почти подведены итоги 10-го тура английского футбольного чемпионата. По результатам большинства игр лондонский "Арсенал" единолично и уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

"Канониры" к этому часу набрали 25 очков и занимают первую строчку списка лучших команд Англии. В субботу подопечные Микеля Артеты на выезде переиграли "Бернли" (2:0).

За "пушкарями" следуют футболисты "Ман Сити", отставая на 6 очков. "Горожане" накануне дома были сильнее "Борнмута" (3:1).

Призовую тройку замыкают "Ливерпуль" и "Борнмут", у них по 18 баллов.

Заключительный поединок 10-го тура состоится в ночь на 4 ноября, когда "Сандерленд" примет "Эвертон".

После серии неудач наконец-то порадовал своих фанатов действующий чемпион Англии. "Красные" на своей арене переиграли "Астон Виллу" со счетом 2:0.

9 ноября команда Арне Слота в рамках 11-го тура АПЛ поедет в гости к "Манчестер Сити". А перед этим "мерсисайдцы" послезавтра сразятся с "Реалом" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

В свою очередь "сливочные" перед поездкой в Англию в ходе игр Ла Лиги разгромили "Валенсию" (4:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
