Спорт

Мбаппе забил в восьмом подряд матче Ла Лиги и принес победу "Реалу"

Фото. Instagram/ReaLmadrid
Французский футболист Килиан Мбаппе стал третьим игроком в истории "Реала", кому удалось забить в восьми встречах кряду на уровне испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 2 ноября 2025 года форвард открыл счет в домашнем поединке с "Валенсией", а спустя время он реализовал пенальти.

В конце первого тайма Джуд Беллингем забил третий мяч королевского клуба. Жирную точку во второй половине игры поставил Альваро Каррерас – 4:0.

Что касается Мбаппе, то он стал автором голов в восьми последних играх Ла Лиги. Ранее француз огорчил вратарей "Барселоны", "Хетафе", "Вильярреала", "Атлетико", "Леванте", "Эспаньола" и "Реал Сосьедада".

Такими достижениями в "Реале" до этого отмечались только Криштиану Роналду (10 игр) и Ференц Пушкаш (8).

Разгромив "Валенсию", команда Хаби Алонсо достигла отметки в 13 побед в текущем сезоне и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице испанского первенства (30), опережая "Барселону" на семь очков.

5 ноября "сливочных" ждет серьезный экзамен на "Энфилде", когда они сразятся с "Ливерпулем" на уровне Лиги чемпионов УЕФА.

А на днях в штабе мадридского клуба был закрыт скандал, который возник между тренером и Винисиусом.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
