Мбаппе забил в восьмом подряд матче Ла Лиги и принес победу "Реалу"
В ночь на 2 ноября 2025 года форвард открыл счет в домашнем поединке с "Валенсией", а спустя время он реализовал пенальти.
В конце первого тайма Джуд Беллингем забил третий мяч королевского клуба. Жирную точку во второй половине игры поставил Альваро Каррерас – 4:0.
Что касается Мбаппе, то он стал автором голов в восьми последних играх Ла Лиги. Ранее француз огорчил вратарей "Барселоны", "Хетафе", "Вильярреала", "Атлетико", "Леванте", "Эспаньола" и "Реал Сосьедада".
Mbappé ha marcado en las 8 últimas jornadas:— Pedro Martin (@pedritonumeros) November 1, 2025
Real Sociedad
Espanyol
Levante (2)
Atlético
Villarreal
Getafe
Barça
Valencia
Mbappé se acerca.
Jugadores del Madrid que marcaron en más jornadas de Liga seguidas:
10 Cristiano en 2014-15
8 Puskás en 1959-60
8 Mbappé en 2025-26
Такими достижениями в "Реале" до этого отмечались только Криштиану Роналду (10 игр) и Ференц Пушкаш (8).
Разгромив "Валенсию", команда Хаби Алонсо достигла отметки в 13 побед в текущем сезоне и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице испанского первенства (30), опережая "Барселону" на семь очков.
5 ноября "сливочных" ждет серьезный экзамен на "Энфилде", когда они сразятся с "Ливерпулем" на уровне Лиги чемпионов УЕФА.
А на днях в штабе мадридского клуба был закрыт скандал, который возник между тренером и Винисиусом.