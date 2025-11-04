Давид Лория прокомментировал возможную продажу "Окжетпеса" китайской компании

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория 4 ноября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможной продаже кокшетауского ФК "Окжетпес" китайским инвесторам, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли казахстанские футбольные клубы быть приватизированы иностранными инвесторами. Поводом для вопроса стала появившаяся в Сети информация о том, что "Окжетпес" из Кокшетау может выкупить китайская компания.

"Давайте подождем. Я знаю, что будут вестись переговоры, потом посмотрим, насколько это будет реализуемо. Но на самом деле это интересная практика – если иностранный инвестор готов зайти с капиталом в казахстанский футбол", – ответил Давид Лория.

Журналисты уточнили, насколько это в наших интересах, чтобы иностранные инвесторы вкладывались в наш футбол.

"Почему нет? Это привлечение капитала. Это общемировая практика. Мы знаем, что, например, клубы английской Премьер-лиги – у многих инвесторы из Америки, Китая, Таиланда. Это нормальная мировая практика – почему мы не должны ее использовать? Если это принесет пользу каждому клубу, если это даст развитие нашему футболу, то мы должны рассматривать такие возможности", – сказал Давид Лория.

