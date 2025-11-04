Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория 4 ноября 2025 года в кулуарах правительства поделился мнением о дорогих подарках футболистам даже после неудачных матчей, передает корреспондент Zakon.kz.

Экс-футболист затруднился ответить на этот вопрос, потому что в "его время такого не было".

"А сегодня немножко такой другой тренд. То есть подарки за поражение обычно никто не дарит. Тем не менее это же большой стимул для этих ребят. Давайте не забывать: тем ребятам, которым подарили эти подарки, они еще молодые. Их ждет действительно большой успех. И как-то отметить этих ребят тоже надо. Если есть люди, меценаты, которые готовы это сделать", – сказал Лория.

Представитель КФФ не видит в этом ничего плохого.

"Лишь бы ребята, которые получили эти подарки, адекватно это воспринимали. И понимали, что спортивный результат не достигается только одной игрой, много лет впереди. Мы буквально несколько дней назад у них провели небольшое собрание, я сказал ребятам, что футбол для нас всех – не игра, не хобби, не работа. Это для нас целая жизнь", – отметил экс-футболист.

Ранее Лория прокомментировал высокие цены на билеты ФК "Кайрат" в матчах Лиги чемпионов.