Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
Фото: Instagram/fckairat_academy
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория прокомментировал смерть юного футболиста Диаса Толеу на поле, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, причина смерти устанавливается.
"Это большая трагедия для нас, потому что мальчик был абсолютно здоров и чувствовал себя прекрасно. На носилках его, вы видели, когда выносили, он был в сознании. Да, он почувствовал себя плохо. К сожалению, в мире все чаще и чаще такие трагедии происходят, хотя ребята проходят полное глубокое медобследование – здоровые ребята. Почему это происходит – надо разбираться", – сказал Лория.
Игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" Диас Толеу скончался 16 октября.
