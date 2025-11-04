#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ

Диас Толеу, футболист, смерть, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:27 Фото: Instagram/fckairat_academy
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория прокомментировал смерть юного футболиста Диаса Толеу на поле, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, причина смерти устанавливается.

"Это большая трагедия для нас, потому что мальчик был абсолютно здоров и чувствовал себя прекрасно. На носилках его, вы видели, когда выносили, он был в сознании. Да, он почувствовал себя плохо. К сожалению, в мире все чаще и чаще такие трагедии происходят, хотя ребята проходят полное глубокое медобследование – здоровые ребята. Почему это происходит – надо разбираться", – сказал Лория.

Игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" Диас Толеу скончался 16 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей
13:51, Сегодня
Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей
Новые изменения в казахстанском футболе: КФФ объявила о реформах
14:56, 04 февраля 2025
Новые изменения в казахстанском футболе: КФФ объявила о реформах
Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола
16:02, 21 января 2025
Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: