#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Билет на футбольный матч за 250 тысяч тенге – о ценовой политике рассказали в КФФ

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:40 Фото: Zakon.kz
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория 4 ноября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировал высокие цены на билеты ФК "Кайрат" в матчах Лиги чемпионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Лория заверил, что федерация уже высказывала клубу рекомендации по ценовой политике.

"Мы считаем, что это было очень дорого. Но политику клуба определяет сам клуб, поэтому мы на данный момент не имеем никаких рычагов на то, чтобы повлиять на их ценообразование. Но мы, конечно, понимаем, что это дорого", – сказал генсек КФФ.

По его словам, есть и другие цены.

"Здесь есть стандартные цены, которые есть в УЕФА, – мы сейчас знаем, что гостевой сектор в Милане стоит 7 тыс. тенге для наших болельщиков. То есть где-то от 7 тыс. и выше – это нормальная цена, то есть человек пойдет, с удовольствием посмотрит футбол, когда цена намного выше – болельщику становится немного сложнее", – отметил экс-футболист.

Он признался, что столь высокие цены наблюдались впервые, и выразил надежду, что в будущем цена на билеты будет адекватная.

Ранее заоблачными цены на матч "Кайрата" и "Реала" назвали даже в Испании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей
13:51, Сегодня
Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей
Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
13:27, Сегодня
Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
Нелегальную продажу билетов на матч "Кайрат" – "Реал" готовы проверить в МВД
12:05, 01 октября 2025
Нелегальную продажу билетов на матч "Кайрат" – "Реал" готовы проверить в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: