Билет на футбольный матч за 250 тысяч тенге – о ценовой политике рассказали в КФФ

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория 4 ноября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировал высокие цены на билеты ФК "Кайрат" в матчах Лиги чемпионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Лория заверил, что федерация уже высказывала клубу рекомендации по ценовой политике.

"Мы считаем, что это было очень дорого. Но политику клуба определяет сам клуб, поэтому мы на данный момент не имеем никаких рычагов на то, чтобы повлиять на их ценообразование. Но мы, конечно, понимаем, что это дорого", – сказал генсек КФФ.

По его словам, есть и другие цены.

"Здесь есть стандартные цены, которые есть в УЕФА, – мы сейчас знаем, что гостевой сектор в Милане стоит 7 тыс. тенге для наших болельщиков. То есть где-то от 7 тыс. и выше – это нормальная цена, то есть человек пойдет, с удовольствием посмотрит футбол, когда цена намного выше – болельщику становится немного сложнее", – отметил экс-футболист.

Он признался, что столь высокие цены наблюдались впервые, и выразил надежду, что в будущем цена на билеты будет адекватная.

Ранее заоблачными цены на матч "Кайрата" и "Реала" назвали даже в Испании.