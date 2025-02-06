40-летний Криштиану Роналду показал, с кем отпраздновал свой юбилей

Известный португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду 6 февраля 2025 года обратился к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Один из лучших футболистов всех времен поблагодарил свою многомиллионную армию поклонников за поздравления, которые получил в день рождения.

"Спасибо всем за потрясающие поздравления с днем рождения!" – написал Роналду в Instagram, опубликовав фото с возлюбленной – моделью Джорджиной Родригес.

Также уже 40-летний футболист показал, с кем из родных и друзей отпраздновал свой юбилей.

Фото: Instagram/cristiano

"Я провел замечательный день с семьей и друзьями, лучшего и пожелать нельзя", – заключил Криштиану.

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5 февраля 2025 года одному из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду исполнилось 40 лет.