"Кайрат" встретится с "Интером" без своего основного защитника

5 ноября центральный защитник алматинской команды Александр Мартынович пропустит матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Интером", сообщает Zakon.kz.

Это связано с травмой Мартыновича. Об этом главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин рассказал в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Владимиром Четвериком.

"Перед матчем с "Интером" наши вратари и все игроки здоровы за исключением Мартыновича. У Александра небольшое повреждение после последней игры в чемпионате". Рафаэль Уразбахтин

По итогам трех туров общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" набрал всего лишь одно очко. Команда занимает 34-е место в таблице. "Интер", в свою очередь, одержал три победы в трех встречах и не пропустил ни одного мяча.

"Отсутствие опытного защитника может осложнить задачу алматинцев в одной из самых сложных встреч турнира", – отмечают международные футбольные эксперты.

Встреча соперников пройдет сегодня на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Уже известны итоги первого игрового дня четвертого тура Лиги Чемпионов.