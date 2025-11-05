#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.49
601.07
6.47
Спорт

"Кайрат" встретится с "Интером" без своего основного защитника

Кайрат - Интер, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 05:25 Фото: Instagram/martynovich04
5 ноября центральный защитник алматинской команды Александр Мартынович пропустит матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Интером", сообщает Zakon.kz.

Это связано с травмой Мартыновича. Об этом главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин рассказал в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Владимиром Четвериком.

"Перед матчем с "Интером" наши вратари и все игроки здоровы за исключением Мартыновича. У Александра небольшое повреждение после последней игры в чемпионате".Рафаэль Уразбахтин

По итогам трех туров общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" набрал всего лишь одно очко. Команда занимает 34-е место в таблице. "Интер", в свою очередь, одержал три победы в трех встречах и не пропустил ни одного мяча.

"Отсутствие опытного защитника может осложнить задачу алматинцев в одной из самых сложных встреч турнира", – отмечают международные футбольные эксперты.

Встреча соперников пройдет сегодня на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Уже известны итоги первого игрового дня четвертого тура Лиги Чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Объявлен примерный стартовый состав "Кайрата" против "Интера" в Лиге чемпионов
10:47, 04 ноября 2025
Объявлен примерный стартовый состав "Кайрата" против "Интера" в Лиге чемпионов
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
08:16, 29 августа 2025
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч
20:01, 28 октября 2025
"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: