Спорт

Волейболистка Сабина Алтынбекова празднует день рождения

День рождения Сабины Алтынбековой 5 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 08:55 Фото: Instagram/altynbekova_20
5 ноября исполнилось 29 лет самой известной волейболистке Казахстана Сабине Алтынбековой, сообщает Zakon.kz.

Личными эмоциями спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо Всевышнему за мою жизнь, которая с каждым годом все ярче и счастливее. Спасибо моей любимой семье – родителям, близким, за постоянную поддержку и веру в меня. Спасибо каждому, кто был и есть в моей жизни", – подписала праздничные фото именинница.

Она рассказала об истории своего имени и поблагодарила родных за интересную совместную жизнь. Себя Алтынбекова назвала "счастливой и все еще девочкой с волевым характером".

"Добро пожаловать, любимые 29 лет, дальше лучше, больше и счастливее", – подытожила спортсменка.

Также сегодня лучшей теннисистке Казахстана Елене Рыбакиной предстоит последняя дуэль группового раунда на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде.

Фото Алия Абди
Алия Абди
