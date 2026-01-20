#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Со мной так нельзя": Сабина Алтынбекова жестко обозначила свои границы

волейболистка Сабина Алтынбекова, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 17:05 Фото: Instagram/aigerim.abzhan
Накануне, 19 января 2026 года, одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова порадовала подписчиков в Instagram новой порцией своих фото, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 29-летняя спортсменка жестко обозначила свои границы:

"Будет так, как я хочу" – шикарная установка леди. И нет, это не про то, чтобы топать ножкой. Это про внутреннее авторство, где "хочу" перестает быть красивой фразой и становится правилом отбора: что вы допускаете в жизнь, на что соглашаетесь, кому и в каком тоне с вами можно, какие у вас ценности и цели. И главное – какие действия вы предпринимаете для того, чтобы все мечты становились реальностью".

В Stories Алтынбекова пояснила, что раньше заставляла себя что-то делать, до конца доводить дела, а сейчас она прислушивается к себе и к своим чувствам.

"Ухожу оттуда, где не ценят, не справедливы и где не по себе и все не то. Вот что я обрела – истинную и здоровую любовь к себе. Благодарю, Всевышний, за все этапы в моей жизни, за все уроки, порой жесткие, но такие нужные", – подчеркнула она.

Также спортсменка добавила: "Когда есть любовь к себе, есть и блеск в глазах".

Фото: Instagram/altynbekova_20

Фолловеры буквально завалили Сабину комплиментами. Они в очередной раз отметили красоту Алтынбековой и призвали ее почаще улыбаться:

  • "Роскошна".
  • "Самая красивая".
  • "Какая ты прекрасная".
  • "Вы – как белая лебедь".
  • "Красивая и элегантная".
  • "Уау, ты такая красивая".
  • "Сокровище Казахстана".
  • "Шикарная, богиня спорта".
  • "Просто прелесть. Нет слов".
  • "Неотразима! Тут все идеально".
  • "Улыбайтесь почаще. Вам идет".
  • "Сабина, красавица, гордость наша".
  • "Всегда восхищался грацией и красотой Сабины".
  • "Самая милая и очаровательная королева волейбола Казахстана".

5 ноября 2025 года Сабина Алтынбекова отметила 29-летие.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
