"Со мной так нельзя": Сабина Алтынбекова жестко обозначила свои границы
Под публикацией 29-летняя спортсменка жестко обозначила свои границы:
"Будет так, как я хочу" – шикарная установка леди. И нет, это не про то, чтобы топать ножкой. Это про внутреннее авторство, где "хочу" перестает быть красивой фразой и становится правилом отбора: что вы допускаете в жизнь, на что соглашаетесь, кому и в каком тоне с вами можно, какие у вас ценности и цели. И главное – какие действия вы предпринимаете для того, чтобы все мечты становились реальностью".
В Stories Алтынбекова пояснила, что раньше заставляла себя что-то делать, до конца доводить дела, а сейчас она прислушивается к себе и к своим чувствам.
"Ухожу оттуда, где не ценят, не справедливы и где не по себе и все не то. Вот что я обрела – истинную и здоровую любовь к себе. Благодарю, Всевышний, за все этапы в моей жизни, за все уроки, порой жесткие, но такие нужные", – подчеркнула она.
Также спортсменка добавила: "Когда есть любовь к себе, есть и блеск в глазах".
Фото: Instagram/altynbekova_20
Фолловеры буквально завалили Сабину комплиментами. Они в очередной раз отметили красоту Алтынбековой и призвали ее почаще улыбаться:
- "Роскошна".
- "Самая красивая".
- "Какая ты прекрасная".
- "Вы – как белая лебедь".
- "Красивая и элегантная".
- "Уау, ты такая красивая".
- "Сокровище Казахстана".
- "Шикарная, богиня спорта".
- "Просто прелесть. Нет слов".
- "Неотразима! Тут все идеально".
- "Улыбайтесь почаще. Вам идет".
- "Сабина, красавица, гордость наша".
- "Всегда восхищался грацией и красотой Сабины".
- "Самая милая и очаровательная королева волейбола Казахстана".
5 ноября 2025 года Сабина Алтынбекова отметила 29-летие.