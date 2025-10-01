"Ты – будущее футбола!": Дастан Сатпаев вышел на связь после разгрома и получил волну поддержки

17-летний казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев после разгромного матча с "Реал Мадридом" вышел на связь с подписчиками в Instagram и поделился серией снимков, сообщает Zakon.kz.

Сатпаев был весьма немногословен. Подпись к его публикации за 1 октября 2025 года гласит:

"Опыт. Alhamdulillah".

В кадре представлены фотографии как с самого матча, так и с тренировок. Первое фото заслуживает особого внимания. На нем Сатпаев и нападающий "Реала" Килиан Мбаппе проходят мимо друг друга.

Комментаторы же решили быть более сговорчивыми и не скупятся на отзывы от просмотра матча. Пользователи Казнета пытаются вдохновить и поддержать спортсмена.

Не теряй надежду, Дастан, ты лучший, будешь еще победителем!

Вы для нас победители, мы гордимся!

Дастанчик – ты лучший.

Ты – будущее Казахстана. Только вперед.

Это же достижение сыграть с "Реал Мадридом".

Дастан, молодец! Рядом с тобой, если бы был еще один такой же нападающий, все выглядело бы совсем иначе. Один человек не может тащить всю команду, обидно, что некому отдать точный пас. Но не сдавайся – победные дни еще впереди.

На самом деле играли только вы с Шерханом.

У тебя все впереди, это начало! Ты будешь самым известным футболистом!

Дастан – имя, которое будут помнить.

Честно, раньше футболом особо не интересовалась. Но после вчерашней игры испытала такой шквал эмоций! Спасибо вам за эту игру и за гордость, которую подарили! Для нас вы – настоящие чемпионы! Теперь в мечтах увидеть вашу игру вживую!

Дастан, не печалься. Это только начало твоего большого пути. Мы верим в тебя и гордимся тобой уже сейчас. Когда ты поедешь в Лондон и наденешь футболку легендарного клуба "Челси" – это станет стартом твоей блестящей карьеры и новых побед.

Мы всегда рядом и верим в твой успех!

Ты – наша гордость. Мы посмотрели красивую игру.

Ты все равно для нас чемпион, несмотря ни на что. Мы гордимся тобой!

В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о согласии на трансфер Дастана Сатпаева в клуб английской Премьер-лиги "Челси" за 4 миллиона евро. Он должен будет присоединиться к клубу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

Стоит отметить, что еще одним футболистом, чьи соцсети стали моментально популярными после матча, стал 18-летний голкипер Шерхан Калмурза.

После разгрома наставник казахстанского коллектива Рафаэль Уразбахтин прокомментировал неудачу своих подопечных. Он подчеркнул, что команды находятся в разных весовых категориях.