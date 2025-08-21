Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
Казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев высказался о матче с шотландским ФК "Селтик", сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 21 августа 2025 года, звезда ФК "Кайрат" опубликовал в Instagram серию снимков, сделанных на стадионе "Селтик Парк".
"Топ атмосфера", – написал 17-летний Дастан под публикацией.
В ночь на 21 августа 2025 года в Глазго (Шотландия) состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Селтик" разошелся миром с казахстанским "Кайратом" – 0:0.
Ответная игра "Кайрата" с шотландским "Селтиком" в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 26 августа на Центральном стадионе Алматы без Дастана Сатпаева.
