Спорт

Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"

казахстанский футболист, нападающий клуба &quot;Кайрат&quot; и сборной Казахстана Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 20:21 Фото: Instagram/d.satpayev
Казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев высказался о матче с шотландским ФК "Селтик", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 21 августа 2025 года, звезда ФК "Кайрат" опубликовал в Instagram серию снимков, сделанных на стадионе "Селтик Парк".

"Топ атмосфера", – написал 17-летний Дастан под публикацией.

Фото: Instagram/d.satpayev

В ночь на 21 августа 2025 года в Глазго (Шотландия) состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Селтик" разошелся миром с казахстанским "Кайратом" – 0:0.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 20:21
Фанаты "Кайрата" расстроены из-за распроданных за 1,5 часа билетов на матч с "Селтиком"

Ответная игра "Кайрата" с шотландским "Селтиком" в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 26 августа на Центральном стадионе Алматы без Дастана Сатпаева.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
