Дастан Сатпаев посвятил свой гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев посвятил свой победный гол в матче с "Кызылжаром" памяти воспитанника клуба Диаса Тулеу, сообщает Zakon.kz.

В матче 25-го тура Казахстанской Премьер-лиги петропавловский "Кызылжар" на своем поле уступил алматинскому "Кайрату" со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече на счету форварда гостей Сатпаева, для которого этот мяч стал 13-м в текущем сезоне. После забитого гола игрок посвятил его памяти Тулеу – воспитанника "Кайрата", который накануне трагически скончался во время футбольного матча.

16 октября 2025 года в Казахстанской федерации футбола заявили, что генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств смерти Диаса Толеу. Также в КФФ отметили, что в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами. Позже футбольный клуб "Хан-Тенгри" опубликовал официальный комментарий в связи с трагедией.

