Самоделкина произвела фурор и взошла на пьедестал почета Гран-при Японии
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
8 ноября в Осаке завершились выступления фигуристок одиночного катания на Гран-при Японии, где сенсационным выступлением отметилась казахстанка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.
Лучшая фигуристка нашей страны с первого дня соревнований сразу заявила о своих амбициях, заняв второе место в короткой программе (67,75), опередив большинство высокорейтинговых участниц.
Самоделкина в прокате произвольной программе, несмотря на две небольшие промашки, сумела сохранить свою вторую позицию.
В сумме она набрала ровно 200 баллов и впервые в карьере поднялась на второе место подиума Гран-при Японии-2025.
Как и днем ранее, Софью опередила только хозяйка местных состязаний, японка Каори Сакамото, которая в сумме набрала фантастические 230 баллов.
На третьей позиции оказалась представительница Бельгии Луна Хендрикс (198,97).
Стоит напомнить, что казахстанка приехала на Гран-при Японии в ранге 37-го номера мирового рейтинга ISU.
