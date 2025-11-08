#Народный юрист
Спорт

Самоделкина произвела фурор и взошла на пьедестал почета Гран-при Японии

Фигурное катание Гран-при Япония, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 17:45 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
8 ноября в Осаке завершились выступления фигуристок одиночного катания на Гран-при Японии, где сенсационным выступлением отметилась казахстанка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Лучшая фигуристка нашей страны с первого дня соревнований сразу заявила о своих амбициях, заняв второе место в короткой программе (67,75), опередив большинство высокорейтинговых участниц.

Самоделкина в прокате произвольной программе, несмотря на две небольшие промашки, сумела сохранить свою вторую позицию.

В сумме она набрала ровно 200 баллов и впервые в карьере поднялась на второе место подиума Гран-при Японии-2025.

Как и днем ранее, Софью опередила только хозяйка местных состязаний, японка Каори Сакамото, которая в сумме набрала фантастические 230 баллов.

На третьей позиции оказалась представительница Бельгии Луна Хендрикс (198,97).

Стоит напомнить, что казахстанка приехала на Гран-при Японии в ранге 37-го номера мирового рейтинга ISU.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
