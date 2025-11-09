Соболенко заплакала и сравнила Рыбакину с палкой, которая стреляет раз в год
Фото: j48tennis
Первая ракетка мира Арина Соболенко резко высказалась о казахстанке Елене Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.
Судя по видео, это произошло сразу после поражения в финале на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде. Соболенко села на скамейку рядом со своей командой и, расплакавшись, выдала нелестное сравнение в адрес соперницы.
"Раз в год и палка стреляет...", – сказала она, завершив фразу нецензурным словом.
Эпизод попал в объективы телекамер.
Aryna Sabalenka in tears after losing the final 🥺😭😭 pic.twitter.com/dTmhZUlCUq— Liviefromparis 🇫🇷🤸🏼♀️🎾 (@Livieparis2024) November 8, 2025
Рыбакина также выдала неожиданный поворот событий. К примеру, она демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера. Однако, сделала это с легендой казахстанского бокса Геннадием Головкиным.
