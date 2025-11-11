#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский тяжелоатлет завоевал "золото" на Исламиаде-2025 в Эр-Рияде

Нургиса Адилетулы, золото, исламиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 19:00 Фото: НОК РК
Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы 11 ноября выиграл золотую медаль Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, выступая в весовой категории до 94 килограммов, спортсмен занял первое место в упражнении "рывок".

В напряженной борьбе за "золото" Адилетулы обошел обладателя мирового рекорда в этом виде – иранца Алирезу Моейни, который ранее завоевал "серебро" на чемпионате мира.

В своей лучшей попытке казахстанец поднял 175 килограммов. Моейни показал результат 171 килограмм и стал вторым, третье место занял турецкий спортсмен Хакан Курназ с результатом 165 килограммов.

Нургиса Адилетулы продолжит участие в соревнованиях и поборется за медали в "толчке" и по сумме двоеборья.

А ранее стала известна цена билетов на матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
21:30, 09 ноября 2025
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
00:02, 10 ноября 2025
Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде
18:32, 10 ноября 2025
Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде
