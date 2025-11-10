Самоделкина поднялась в мировом рейтинге и раскрыла ближайшие планы

Лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина после блестящего выступления на Гран-при в Японии сумела улучшить свой рейтинг и попала в топ-30 обновленной классификации ISU, сообщает Zakon.kz.

На утро 10 ноября Самоделкина располагается на 28-ой позиции мирового рейтинга ISU, набрав 1798 очков. Неделю назад она стояла на 37-ой строчке.

После дебютной медали на взрослом Гран-при 18-летняя спортсменка назвала свое достижение хорошей мотивацией перед будущими серьезными стартами.

"Чувствую себя очень уставшей, плюс взволнованной, не ожидала такого результата, так как допустила ошибки в своей программе. Для меня это действительно очень здорово, хорошая мотивация двигаться дальше. У меня только один этап Гран-при. Тренер сказал мне, что, возможно, после Японии у меня будет шанс поехать на этап в США или Финляндию. Если это случится, буду счастлива. Мои следующие соревнования это Челленджер, возможно, в Таллине или Загребе". Софья Самоделкина

Что касаемо "серебра" NHK-2025, то здесь казахстанская фигуристка набрала 200,00 баллов по сумме двух программ и уступила только лидеру рейтинга ISU – японке Каори Сакамото (227,18).

Ближайшие планируемые соревнования у Софьи пройдут 25-30 ноября в Таллине (Эстония), а также 3-6 декабря в Загребе (Хорватия).