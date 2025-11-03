Фигуристка Самоделкина пока за пределами топ-30 мирового рейтинга

Лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина расположилась за пределами топ-30 в обновленных данных мирового рейтинга ISU и мирового рейтинга сезона, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленному рейтингу ISU, на данный момент казахстанская фигуристка находится на 37-м месте.

Фото: skatingscores

Это связано с тем, что после выступления на ISU Cranberry Cup 2025 в августе 2025 года фигуристка не участвовала в соревнованиях. Следовательно, баллы не прибавлялись. Известно, что ее очень ждали в городе Алматы на Denis Ten Memorial Challenge 2025 с 1 по 4 октября, только Самоделкина вынуждена была пропустить участие из-за полученной травмы.

Но уже совсем скоро, 7 ноября, в Японии стартует Четвертый этап серии ISU Grand Prix. Это престижнейший турнир по фигурному катанию NHK Trophy, где Софья заявлена в числе сильнейших фигуристок планеты.

Фото: isu-skating

Соревнования пройдут в городе Осака 7-8 ноября, а 9 ноября планируется гала-шоу с участием призеров турнира.

