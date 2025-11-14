Елена Рыбакина второй раз за карьеру попала в Книгу рекордов Гиннесса

Триумф казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Итоговом турнире года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) официально вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Она отличилась как обладатель самого крупного денежного приза в истории тенниса, сообщает Zakon.kz.

Как известно, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина за трофей WTA Finals-2025 заработала 5,235 млн долларов (2 729 214 900 тенге), что является самым крупным гонораром за один теннисный турнир как среди мужчин, так и среди женщин.

Подобное достижение пятой ракетки мира не прошло без внимания Книги рекордов Гиннесса, на страницу которой вошла лидер женской сборной Казахстана.

Рыбакина улучшила прежний рекорд, которым владели Арина Соболенко (Беларусь) и Карлос Алькарас (Испания).

Недавно они получили по 5 миллионов долларов за победу на US Open.

Здесь надо подчеркнуть, что для Елены это не первое попадание в Книгу рекордов Гиннесса. На Australian Open-2024 она отметилась самым продолжительным тай-брейком в истории турниров "Большого шлема".

После финального матча в Эр-Рияде Рыбакину поздравил президент Казахстана и наградил ее орденом "Барыс".

