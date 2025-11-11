Криштиану Роналду заявил о завершении карьеры в 2026 году

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, станет для него последним, сообщает Zakon.kz.

По данным The Portugal News, впервые португалец принял участие в главном футбольном турнире еще в 2006-м году.

"Станет ли следующий чемпионат мира последним для меня? Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире, я не знаю… Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом", – цитирует издание слова Роналду.

Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с августа 2003 года.

Всего на его счету 225 матчей в составе национальной команды, в которых он отметился 143 голами и 46 результативными передачами. В 2016-м году Роналду стал с Португалией чемпионом Европы, а в 2015-м и 2019-м годах выигрывал Лигу наций УЕФА.

Ранее мы писали о том, что гол Роналду принес "Аль-Насру" восьмую победу подряд и лидерство в чемпионате.