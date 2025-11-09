Гол Роналду принес "Аль-Насру" восьмую победу подряд и лидерство в чемпионате

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", капитаном которого является знаменитый португалец Криштиану Роналду, выиграл все восемь матчей на старте местного чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 8 ноября команда португальца переиграла "Неом" со счетом 3:1, где сам Роналду забил один из победных мячей, удачно реализовав пенальти.

В итоге "Аль-Наср" выиграл все восемь поединков текущего розыгрыша Саудовской Суперлиги и находится на вершине турнирной таблицы с активом в 24 очка.

Для 40-летнего форварда этот гол стал 953-м в его профессиональной карьере.

"Работаем над воплощением нашей мечты". Криштиану Роналду

Также нельзя не отметить результативность Роналду в текущем сезоне, он оформил 15 голов в 15 играх за свой клуб и сборную Португалии.

В прошлом туре саудовского чемпионата Криштиану отметился дублем в ворота "Аль-Фейхи" и приблизился к отметке в 1000 голов.

