На мужском Итоговом турнире года определился первый полуфиналист

В эти дни на кортах итальянского Турина продолжаются игры групповой стадии ATP Finals-2025. На утро 13 ноября уже определился первый участник стадии 1/2 финала, которым стал Янник Синнер, сообщает Zakon.kz.

Итальянец накануне обыграл немца Александра Зверева – 6:4, 6:3 и первым пробился в полуфинал Итогового турнира года, при этом в третий раз подряд.

К тому же второй номер ATP выиграл 12-й матч подряд и продлил серию побед в крытых помещениях до 28 игр.

Теперь у Янника остался еще один поединок на групповом этапе, где его 14 ноября ждет американец Бен Шелтон.

"Матч против Саши был очень упорным, чувствовал, что очень хорошо подавал в важные моменты. Старался показывать наилучший теннис, когда это было нужно. Оба немного поменяли тактику и старались бить довольно быстро и плоско. Очень рад тому, как принимал подачу. Мне кажется, все дело в балансе и в том, чтобы понимать, что я делаю хорошо, а над чем мне все еще надо поработать. Нужно играть на все 100%, так как все может очень быстро поменяться". Янник Синнер

Янник Синнер является действующим победителем Итогового чемпионата мира. Год назад он в финале был сильнее американца Тейлора Фрица – 6:4, 6:4.