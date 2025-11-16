#АЭС в Казахстане
Спорт

Португалия без Роналду сокрушила Армению и стала 31-м участником ЧМ-2026

Футбол Победа Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 21:28 Фото. Instagram/portugal
16 ноября сборная Португалии по футболу без своего лидера Криштиану Роналду дома разгромила команду Армении с хоккейным счетом 9:1 в рамках 10-го тура отборочного цикла ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Соотечественники Роналду открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Ренату Вейга. Спустя 10 минут Эдуард Сперцян восстановил равновесие.

Однако после этого голкипер армянской сборной не успевал вытаскивать мячи из своих ворот. По хет-трику в свой актив записали Жоау Невеш и Бруну Фернандеш.

Еще по одному мячу на свой счет записали Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.

В итоге 9:1 и Португалия заняла первое место в группе F, что позволило ей напрямую отобраться на ЧМ-2026.

Сокрушение армянской дружины прошло без капитана и многолетнего лидера португальского коллектива Криштиану Роналду, который получил дисквалификацию после прошлого матча с Ирландией.

Тем самым подопечные Роберто Мартинеса пробились на мировое первенство седьмой раз подряд в своей истории и Португалия стала 31-м его участником.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
