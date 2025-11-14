#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
524.32
609.05
6.52
Спорт

Подающая надежды казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Египте

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 07:42 Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в паре с Ясмин Эззат (Египет) вышла в полуфинал турнира серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в четвертьфинале турнира казахстанско-египетский дуэт встретился с парой Ая Эль-Саед (Египет) / Маддалена Джордано (Италия).

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 10:8 в пользу Сагандыковой/Эззат.

В полуфинале турнира казахстанско-египетский дуэт сыграет с парой Карла Бартель (Германия) / Амели Хейтманкова (Чехия).

Ранее выяснилось, что Кирилл Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские юниорки сыграли невероятный матч на турнире ITF Women в Египте
09:20, 09 декабря 2022
Казахстанские юниорки сыграли невероятный матч на турнире ITF Women в Египте
Казахстанская пара сразится за титул международного турнира ITF Women в Египте
19:43, 09 декабря 2022
Казахстанская пара сразится за титул международного турнира ITF Women в Египте
Казахстанский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Египте
15:36, 03 апреля 2025
Казахстанский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: