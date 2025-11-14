Подающая надежды казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Египте

Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в паре с Ясмин Эззат (Египет) вышла в полуфинал турнира серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет), сообщает Zakon.kz.

