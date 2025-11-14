Подающая надежды казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Египте
Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в паре с Ясмин Эззат (Египет) вышла в полуфинал турнира серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в четвертьфинале турнира казахстанско-египетский дуэт встретился с парой Ая Эль-Саед (Египет) / Маддалена Джордано (Италия).
Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 10:8 в пользу Сагандыковой/Эззат.
В полуфинале турнира казахстанско-египетский дуэт сыграет с парой Карла Бартель (Германия) / Амели Хейтманкова (Чехия).
