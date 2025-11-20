Аружан Сагандыкова выделилась на старте турнира в Египте

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова вышла второй круг турнира серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в 1/16 финала Сагандыкова встретилась с Рикке де Конинг (Нидерланды).

Матч прошел со счетом 6:2, 2:6, 6:2 в пользу казахстанки.

Во втором круге турнира Сагандыкова сыграет с Маддаленой Джордано (Италия).

Ранее стало известно, что лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина после триумфа на Итоговом турнире года сейчас в отпуске и начнет сезон в Индии: на выставочном турнире WTL в Бангалоре.