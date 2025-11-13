Кирилл Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 13 ноября стал победителем Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, в финале турнира в мужском одиночном разряде Герасименко одержал убедительную победу над представителем Египта Омаром Ассаром со счетом 4:1, взяв реванш за поражение на Олимпийских играх-2024 в Париже, где казахстанец уступил сопернику в 1/8 финала (2:4).



Ранее казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании.

