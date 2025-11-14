Ямаль стал номинантом на самый красивый гол прошедшего сезона
FIFA представила рейтинг игроков, которые претендуют на авторство самого красивого гола последнего сезона.
В расчет брались голы, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Главными кандидатами на премию легендарного Ференца Пушкаша являются три футболиста: Алеррандро ("Витория", Бразилия), Алессандро Дейола ("Кальяри", Италия) и Педро де ла Вега ("Сиэтл Саундерс", США).
Неплохие шансы на итоговую победу имеет лидер "Барселоны" Ламин Ямаль. Однако 18-летний вингер пока находится на самой последней 11-й строчке списка.
Победитель в этой номинации определится скоро, после голосования болельщиков и экспертов.
Каждый знаток футбола может ознакомиться с видеокадрами номинированных голов здесь.
Возвращаясь к теме Ламина Ямаля, нужно отметить, что главный талант мирового футбола на днях был отстранен от игр в сборной Испании.