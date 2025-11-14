Ямаль стал номинантом на самый красивый гол прошедшего сезона

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала топ-11 самых красивых голов за последний сезон, где на последнем месте стоит вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль, сообщает Zakon.kz.

FIFA представила рейтинг игроков, которые претендуют на авторство самого красивого гола последнего сезона.

В расчет брались голы, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Главными кандидатами на премию легендарного Ференца Пушкаша являются три футболиста: Алеррандро ("Витория", Бразилия), Алессандро Дейола ("Кальяри", Италия) и Педро де ла Вега ("Сиэтл Саундерс", США).

Неплохие шансы на итоговую победу имеет лидер "Барселоны" Ламин Ямаль. Однако 18-летний вингер пока находится на самой последней 11-й строчке списка.

Победитель в этой номинации определится скоро, после голосования болельщиков и экспертов.

Каждый знаток футбола может ознакомиться с видеокадрами номинированных голов здесь.

Возвращаясь к теме Ламина Ямаля, нужно отметить, что главный талант мирового футбола на днях был отстранен от игр в сборной Испании.