#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Спорт

Официально: Ямаля не пустили в состав испанской сборной и отправили домой

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 16:32 Фото. Instagram/FCBarcelona
18-летний звездный футболист "Барселоны" Ламин Ямаль временно исключен из состава сборной Испании. Врачи "красной фурии" обнаружили у вингера травму, с которой он прибыл в расположение главной команды страны, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), у Ямаля зафиксировали травму паха, о чем он поздно оповестил медицинский штаб своей сборной.

В связи с этим талантливый футболист отстранен от ближайших матчей против представителей Грузии и Турции 15 и 18 ноября соответственно.

"Медицинская служба RFEF выражает недовольство в связи с тем, что 10 ноября, в первый день УТС испанской команды, стало известно, что Ямаль утром того же дня прошел инвазивную процедуру радиочастотной терапии для лечения болей в области паха. Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной, который получил информацию о ней лишь вечером из отчета, где указывалась медицинская рекомендация отдыха на срок от 7 до 10 дней. Руководствуясь приоритетом здоровья и благополучия игрока, RFEF приняла решение освободить игрока от участия в текущем сборе".Заявление RFEF

Предстоящие встречи с Грузией и Турцией были запланированы в рамках отбора ЧМ-2026. На данный момент после четырех туров действующие чемпионы Европы с 12 очками возглавляют группу E.

Что касается Ямаля, то его последний выездной матч в рамках отборочного цикла мирового первенства против Турции закончился неприятной историей. Он не мог вылететь домой, так как у него украли паспорт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ямаль отпраздновал юбилейный матч в составе "Барселоны" и сборной Испании
16:12, 18 февраля 2025
Ямаль отпраздновал юбилейный матч в составе "Барселоны" и сборной Испании
Ямаль вылетел в Бразилию для встречи с Неймаром
12:25, 17 июня 2025
Ямаль вылетел в Бразилию для встречи с Неймаром
Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси
07:47, 05 июля 2024
Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: