Официально: Ямаля не пустили в состав испанской сборной и отправили домой

18-летний звездный футболист "Барселоны" Ламин Ямаль временно исключен из состава сборной Испании. Врачи "красной фурии" обнаружили у вингера травму, с которой он прибыл в расположение главной команды страны, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), у Ямаля зафиксировали травму паха, о чем он поздно оповестил медицинский штаб своей сборной.

В связи с этим талантливый футболист отстранен от ближайших матчей против представителей Грузии и Турции 15 и 18 ноября соответственно.

"Медицинская служба RFEF выражает недовольство в связи с тем, что 10 ноября, в первый день УТС испанской команды, стало известно, что Ямаль утром того же дня прошел инвазивную процедуру радиочастотной терапии для лечения болей в области паха. Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной, который получил информацию о ней лишь вечером из отчета, где указывалась медицинская рекомендация отдыха на срок от 7 до 10 дней. Руководствуясь приоритетом здоровья и благополучия игрока, RFEF приняла решение освободить игрока от участия в текущем сборе". Заявление RFEF

Предстоящие встречи с Грузией и Турцией были запланированы в рамках отбора ЧМ-2026. На данный момент после четырех туров действующие чемпионы Европы с 12 очками возглавляют группу E.

Что касается Ямаля, то его последний выездной матч в рамках отборочного цикла мирового первенства против Турции закончился неприятной историей. Он не мог вылететь домой, так как у него украли паспорт.