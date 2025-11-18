Нидерланды стали 34-м участником мирового первенства по футболу
Фото: Instagram/onsoranje
ЧМ-2026 по футболу пополнился еще одной сборной, которыми явились представители Голландии. На пути к своей цели "оранжевые" минувшей ночью на своей арене разобрались с командой Литвы – 4:0, сообщает Zakon.kz.
"Арена Йохана Кройффа" в Амстердаме увидела обилие голов на различный вкус в обеих таймах прошедшего матча, в рамках 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2026.
Местных фанатов сначала порадовал Тиджани Рейндерс, а после этого Коди Гакпо удачно реализовал пенальти.
В последующем Хави Симонс и Дониэлл Мален довели счет до крупного – 4:0.
Таким образом, "оранжевые" пробились на будущий мундиаль с первого места в подгруппе G, набрав 20 очков. На второй строчке Польша (17), которая теперь сыграет в стыковых играх.
К этому часу уже определены 34 из 48-ми сборных, завоевавшие путевки на ЧМ-2026. Вместе с голландцами накануне не упустила свой шанс поездки на мировое первенство и Бундестим.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript