Спорт

"Наполи" стал первым финалистом Суперкубка Италии-2025 по футболу

Футбол Финал Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:52 Фото: Instagram/officialsscnapoli
Минувшей ночью в Саудовской Аравии состоялся первый полуфинальный поединок Суперкубка Италии по футболу, где "Наполи" переиграл "Милан" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

В этом матче "неаполитанцы" смотрелись более уверенно, забив два безответных мяча в ворота "россонери".

Счет в первом тайме открыл Давид Нерес, а после перерыва итоговую точку поставил Расмус Хейлунд.

Теперь в финале текущего турнира "Наполи" встретится с победителем второго полуфинала, где в ночь на 20 декабря сыграют "Интер" и "Болонья".

Финал Суперкубка Италии пройдет 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовской Аравия).

Здесь нужно отметить, что "нерадзурри" приехали на эти состязания в качестве лидера таблицы Серии А.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
