В ночь на 18 ноября сборная Германии по футболу стала очередным участником будущего мирового первенства, обыграв у себя дома Словакию с теннисным счетом 6:0 в рамках 10-го тура отборочного раунда, сообщает Zakon.kz.

Немцы начали крушить гостей с 18-й минуты поединка, когда Ник Вольтемаде открыл счет. Вскоре Серж Гнабри увеличил преимущество Бундестим.

Затем наступила звездная пятиминутка немецкого вингера "Галатасарая" – Лероя Зане, который оформил дубль перед уходом на перерыв.

"Избиение" словаков продолжилось во втором тайме, когда их ворота поразили Ридле Баку и Ассан Уэдраого.

Благодаря этой победе Бундестим напрямую пробилась на ЧМ-2026, а словаки попытают свое счастье в стыковых играх.

Еще одна команда из этой отборочной группы А, Северная Ирландия, которая закончила свои выступления на третьем месте, тоже сыграет в стыках, куда пробилась через Лигу наций УЕФА.

Чуть ранее Норвегия в гостях сенсационно разгромила Италию и получила 32-ю путевку на ЧМ-2026.

