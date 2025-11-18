Футболисты Германии разгромили Словакию и завоевали путевку на ЧМ-2026
Немцы начали крушить гостей с 18-й минуты поединка, когда Ник Вольтемаде открыл счет. Вскоре Серж Гнабри увеличил преимущество Бундестим.
Затем наступила звездная пятиминутка немецкого вингера "Галатасарая" – Лероя Зане, который оформил дубль перед уходом на перерыв.
"Избиение" словаков продолжилось во втором тайме, когда их ворота поразили Ридле Баку и Ассан Уэдраого.
Благодаря этой победе Бундестим напрямую пробилась на ЧМ-2026, а словаки попытают свое счастье в стыковых играх.
Еще одна команда из этой отборочной группы А, Северная Ирландия, которая закончила свои выступления на третьем месте, тоже сыграет в стыках, куда пробилась через Лигу наций УЕФА.
Чуть ранее Норвегия в гостях сенсационно разгромила Италию и получила 32-ю путевку на ЧМ-2026.