Стал известен 30-й участник ЧМ-2026 по футболу
Подопечные Златко Далича для своей задачи дома обыграли команду Фарерских островов со счетом 3:1. Благодаря этой победе хорваты набрали 19 очков после семи туров отборочного турнира и гарантировали себе поездку на мундиаль.
"Пламенные" сыграют на чемпионате мира четвертый раз подряд в своей истории. Три года назад они взяли "бронзу", а в 2018-м году удостоились "серебра".
Здесь надо отметить заслугу 40-летнего лидера хорватской дружины Луки Модрича, который поедет со своей сборной на пятый мундиаль.
К сравнению: для Месси и Роналду ЧМ-2026 будет шестым по счету.
Таким образом, Хорватия стала 30-м участником будущего мирового чемпионата.
Накануне путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Франции благодаря дублю своего капитана Килиана Мбаппе.