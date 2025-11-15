#АЭС в Казахстане
Спорт

Стал известен 30-й участник ЧМ-2026 по футболу

Футбол Путевка ЧМ-2026 , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 10:53 Фото: Instagram/hns_cff
Минувшей ночью, 14 ноября, прошел ряд матчей отборочного цикла мирового первенства по футболу 2026 года, по исходу одного из которых сборная Хорватии обеспечила себе путевку на грядущий турнир, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Златко Далича для своей задачи дома обыграли команду Фарерских островов со счетом 3:1. Благодаря этой победе хорваты набрали 19 очков после семи туров отборочного турнира и гарантировали себе поездку на мундиаль.

"Пламенные" сыграют на чемпионате мира четвертый раз подряд в своей истории. Три года назад они взяли "бронзу", а в 2018-м году удостоились "серебра".

Здесь надо отметить заслугу 40-летнего лидера хорватской дружины Луки Модрича, который поедет со своей сборной на пятый мундиаль.

К сравнению: для Месси и Роналду ЧМ-2026 будет шестым по счету.

Таким образом, Хорватия стала 30-м участником будущего мирового чемпионата.

Накануне путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Франции благодаря дублю своего капитана Килиана Мбаппе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
