#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Спорт

Казахстанский теннисист показал неожиданный результат на турнире в Египте

Казахстанский теннисист Денис Евсеев , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 06:20 Фото: Андрей Ударцев
Казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог одержать победу в трех сетах во втором круге "Челленджера" в Сома-Бей (Египет), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в матче 1/8 финала соперником 401-й ракетки мира из Казахстана был Джей Кларк из Великобритании (213-й номер рейтинга АТР).

Британец был посеян под первым номером на турнире и рассматривался как явный фаворит встречи. Проиграв первую партию, Евсеев, сумел взять второй сет, но уступил в итоге со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Матч шел 2 часа 37 минут. До этого спортсмены не встречались на корте.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина откроет сезон выставочным турниром WTL в Индии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии
16:42, 16 апреля 2025
Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии
Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Германии
17:15, 09 июля 2024
Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Германии
Казахстанские теннисисты пробились в финал квалификации турнира в Бельгии
14:07, 23 января 2024
Казахстанские теннисисты пробились в финал квалификации турнира в Бельгии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: