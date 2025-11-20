Казахстанский теннисист показал неожиданный результат на турнире в Египте

Казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог одержать победу в трех сетах во втором круге "Челленджера" в Сома-Бей (Египет), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в матче 1/8 финала соперником 401-й ракетки мира из Казахстана был Джей Кларк из Великобритании (213-й номер рейтинга АТР).

Британец был посеян под первым номером на турнире и рассматривался как явный фаворит встречи. Проиграв первую партию, Евсеев, сумел взять второй сет, но уступил в итоге со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Матч шел 2 часа 37 минут. До этого спортсмены не встречались на корте.

