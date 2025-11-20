17-летний Нурланулы заработал первое очко на профессиональном уровне

Перспективный казахстанский теннисист Зангар Нурланулы в эти дни выступает на международном турнире ITF M15 на кортах Шарм-эль-Шейха (Египет). 19 ноября наш юниор одержал первую победу на взрослом уровне, сообщает Zakon.kz.

На старте этих соревнований представитель Туркестанской области сумел обыграть спортсмена из Беларуси Руслана Костюкевича в двух упорных партиях со счетом 7:5, 6:3.

Этот успех позволит Зангару впервые в его карьере завоевать очки в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), о чем станет известно на будущей неделе, когда выйдет обновленная классификация лучших теннисистов мира.

А пока желаем 17-летнему казахстанцу заработать как можно больше очков на текущем турнире, где он 20 ноября сыграет поединок второго круга одиночного разряда.

Фото: Instagram/nurlanuly_zangar

За выход в четвертьфинал египетских соревнований Нурланулы встретится с четвертым сеяным из Таиланда – Вишайя Тронгчароенчайкулем (№811 ATP).

Зангар громко заявил о себе недавно, когда добрался до полуфинала одиночного разряда на юниорском US Open-2025.

Успех Нурланулы, но уже в Тунисе (ITF M15) повторил еще один наш юниор Амир Омарханов, обыграв на старте хозяина кортов Махмуда Четуане – 6:1, 6:3.