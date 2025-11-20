17-летний Нурланулы заработал первое очко на профессиональном уровне
На старте этих соревнований представитель Туркестанской области сумел обыграть спортсмена из Беларуси Руслана Костюкевича в двух упорных партиях со счетом 7:5, 6:3.
Этот успех позволит Зангару впервые в его карьере завоевать очки в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), о чем станет известно на будущей неделе, когда выйдет обновленная классификация лучших теннисистов мира.
А пока желаем 17-летнему казахстанцу заработать как можно больше очков на текущем турнире, где он 20 ноября сыграет поединок второго круга одиночного разряда.
За выход в четвертьфинал египетских соревнований Нурланулы встретится с четвертым сеяным из Таиланда – Вишайя Тронгчароенчайкулем (№811 ATP).
Зангар громко заявил о себе недавно, когда добрался до полуфинала одиночного разряда на юниорском US Open-2025.
Успех Нурланулы, но уже в Тунисе (ITF M15) повторил еще один наш юниор Амир Омарханов, обыграв на старте хозяина кортов Махмуда Четуане – 6:1, 6:3.