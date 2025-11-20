#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Спорт

17-летний Нурланулы заработал первое очко на профессиональном уровне

Теннис Первое Профи Очко , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 13:03 Фото: Instagram/nurlanuly_zangar
Перспективный казахстанский теннисист Зангар Нурланулы в эти дни выступает на международном турнире ITF M15 на кортах Шарм-эль-Шейха (Египет). 19 ноября наш юниор одержал первую победу на взрослом уровне, сообщает Zakon.kz.

На старте этих соревнований представитель Туркестанской области сумел обыграть спортсмена из Беларуси Руслана Костюкевича в двух упорных партиях со счетом 7:5, 6:3.

Этот успех позволит Зангару впервые в его карьере завоевать очки в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), о чем станет известно на будущей неделе, когда выйдет обновленная классификация лучших теннисистов мира.

А пока желаем 17-летнему казахстанцу заработать как можно больше очков на текущем турнире, где он 20 ноября сыграет поединок второго круга одиночного разряда.

Фото: Instagram/nurlanuly_zangar

За выход в четвертьфинал египетских соревнований Нурланулы встретится с четвертым сеяным из Таиланда – Вишайя Тронгчароенчайкулем (№811 ATP).

Зангар громко заявил о себе недавно, когда добрался до полуфинала одиночного разряда на юниорском US Open-2025.

Успех Нурланулы, но уже в Тунисе (ITF M15) повторил еще один наш юниор Амир Омарханов, обыграв на старте хозяина кортов Махмуда Четуане – 6:1, 6:3.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
17-летний теннисист Дамир Жалгасбай выиграл первый профессиональный титул в Испании
00:36, 03 августа 2025
17-летний теннисист Дамир Жалгасбай выиграл первый профессиональный титул в Испании
Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте
11:18, 03 апреля 2025
Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте
Казахстанский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Египте
15:36, 03 апреля 2025
Казахстанский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: