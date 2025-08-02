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Спорт

17-летний теннисист Дамир Жалгасбай выиграл первый профессиональный титул в Испании

Дамир Жалгасбай, теннис, титул, Испания , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 00:36 Фото: КФТ РК
Казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай 2 августа одержал первую победу на взрослом уровне, став чемпионом турнира ITF серии M15 в Испании, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

В парном разряде 17-летний спортсмен выступал вместе с латвийцем Артурсом Загарсом. В финале дуэт Жалгасбай/Загарс разгромил швейцарца Адриена Бурде и мексиканца Алана Сау Франко со счетом 6:2, 6:1.

Для Дамира этот титул стал первым в профессиональном мужском туре ITF и важным шагом в начале его карьеры.

А ранее Динмухаммед Касымбек 2 августа принес Казахстану первую медаль в вольной борьбе на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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