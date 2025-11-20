Известны итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2026 по футболу
Церемония жеребьевки состояла из двух частей, где первая серия была отдана шести сборным, которые будут пробиваться через межконтинентальные стыки.
В результате жеребьевки команды были распределены следующим образом:
Полуфиналы: Новая Каледония – Ямайка и Боливия – Суринам.
Финалы: ДР Конго – Новая Каледония/Ямайка, Ирак – Боливия/Суринам.
В число участников европейских стыковых матчей вошли 16 сборных, которые разделены на четыре пути плей-офф, по четыре команды в каждом.
Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.
Путь А, 1/2 финала. Италия – Северная Ирландия, Уэльс – Босния и Герцеговина.
Путь B, 1/2 финала. Украина – Швеция, Польша – Албания.
Путь C, 1/2 финала. Турция – Румыния, Словакия – Косово.
Путь D, 1/2 финала, Дания – Северная Македония, Чехия – Ирландия.
Полуфиналы европейских стыков запланированы на 26 марта 2026 года, а финалы на 31 марта. Матчи межконтинентальных стыков также пройдут в марте, но точные даты пока неизвестны.
На данный час определены 42 из 48 участников ЧМ-2026 по футболу.