Спорт

Известны итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2026 по футболу

Футбол Итоги Жеребьевки Стыков, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:58 Фото: Instagram/fifaworldcup
В штаб-квартире FIFA, которая находится в швейцарском Цюрихе, состоялась жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу. По исходу данной процедуры ряд сборных узнали своих соперников, с которыми поспорят за поездку на будущий мундиаль, сообщает Zakon.kz.

Церемония жеребьевки состояла из двух частей, где первая серия была отдана шести сборным, которые будут пробиваться через межконтинентальные стыки.

В результате жеребьевки команды были распределены следующим образом:

Полуфиналы: Новая Каледония – Ямайка и Боливия – Суринам.

Финалы: ДР Конго – Новая Каледония/Ямайка, Ирак – Боливия/Суринам.

В число участников европейских стыковых матчей вошли 16 сборных, которые разделены на четыре пути плей-офф, по четыре команды в каждом.

Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.

Путь А, 1/2 финала. Италия – Северная Ирландия, Уэльс – Босния и Герцеговина.

Путь B, 1/2 финала. Украина – Швеция, Польша – Албания.

Путь C, 1/2 финала. Турция – Румыния, Словакия – Косово.

Путь D, 1/2 финала, Дания – Северная Македония, Чехия – Ирландия.

Полуфиналы европейских стыков запланированы на 26 марта 2026 года, а финалы на 31 марта. Матчи межконтинентальных стыков также пройдут в марте, но точные даты пока неизвестны.

На данный час определены 42 из 48 участников ЧМ-2026 по футболу.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
