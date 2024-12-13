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Спорт

Черчесов подвел итоги жеребьевки отбора ЧМ-2026 для Казахстана

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 22:04 Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов 13 декабря прокомментировал исход жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, казахстанская футбольная дружина попала в группу J, где сыграет с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

"Выделим Бельгию, играла на Евро-2024. Сейчас у них происходит перестройка. Остальных соперников надо изучать, давно их не видели. Группа могла быть и сложнее, и слабее. Но бумага есть бумага. Если бы попались гранды, все бы сказали, что группа сильная. Нужно изучить соперника, тогда сможем дать точную оценку. Как и говорю всегда, важнее своя команда. Мы прошли определенный путь в Лиге наций, проделали работу, из этого будем исходить". Станислав Черчесов

В ближайшее время станет известен календарь встреч с этими командами. Планируется четыре матча на выезде и столько же на своем поле.

Если сравнить рейтинги наших соперников, то самое высокое место имеет Бельгия – № 8 FIFA, далее идут Уэльс (29), Северная Македония (67) и Лихтенштейн (204).

Что касаемо команды Черчесова, то мы находимся на 110-ой позиции мирового рейтинга.

Тем временем Гукеш Доммараджу побил рекорд знаменитого Гарри Каспарова и в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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