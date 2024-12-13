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Спорт

Определены соперники сборной Казахстана по футболу на пути к ЧМ-2026

Футбол Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 17:25 Фото: Instagram/kff_team
13 декабря в офисе ФИФА состоялась жеребьевка отборочного турнира мирового первенства 2026 года для европейской зоны. В ходе этой процедуры подопечные Станислава Черчесова узнали своих будущих соперников, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана попала в группу J, где мы будем выступать против команд Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Напрямую на ЧМ-2026 сразу попадет победитель этой пятерки, как и лучшие сборные в других 11 подгруппах.

По итогам жеребьевки остальные европейские сборные расставлены следующим образом:

Группа A: победитель пары Германия – Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения и Косово.

Группа C: проигравший пары Португалия – Дания в Лиге наций, Греция, Шотландия и Беларусь.

Группа D: победитель пары Франция – Хорватия в ЛН, Украина, Исландия и Азербайджан.

Группа E: победитель пары Испания – Нидерланды в ЛН, Турция, Грузия и Болгария.

Группа F: победитель пары Португалия – Дания в ЛН, Венгрия, Ирландия и Армения.

Группа G: проигравший пары Испания – Нидерланды в ЛН, Польша, Финляндия, Литва и Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр и Сан-Марино.

Группа I: проигравший пары Германия – Италия в ЛН, Норвегия, Израиль, Эстония и Молдова.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия и Андорра.

Группа L: проигравший пары Франция – Хорватия в ЛН, Чехия, Черногория, Фарерские острова и Гибралтар.

Отборочный турнир к ЧМ-2026 пройдет с марта по ноябрь будущего года. 

В преддверии этой жеребьевки накануне ФИФА официально объявил, что ЧМ-2034 по футболу пройдет в Саудовской Аравии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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