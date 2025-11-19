УЕФА отправил еще пять своих футбольных держав на ЧМ-2026

Минувшей ночью в Европе завершились заключительные матчи всего отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, по исходу которых определены пять сборных, получивших прямые путевки на грядущий турнир, сообщает Zakon.kz.

Данный список возглавляет Испания, которая сыграет на мундиале в 13-й раз подряд. Чемпионы Европы-2024 прошедшей ночью сыграли вничью с Турцией (2:2) в заключительном матче отборочного этапа и с первого места в группе Е выполнили свою задачу.

Недавние соперники Казахстана по группе J – сборная Бельгии – после ничьей в Астане дома разнесли Лихтенштейн – 7:0. Этот результат позволяет им уже паковать чемоданы на ЧМ-2026 с первой строчки.

Еще три путевки на мировое первенство достались Швейцарии, Шотландии и Австрии.

Таким образом, к данному часу определены 42 из 48 участников ЧМ-2024.

В финальной части турнира сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Гаити.

Главным открытием нынешнего отборочного цикла на мировое первенство 2026 года стала сборная Кюрасао.

Государство с 82-м рейтингом FIFA и населением в 150 000 человек сотворило мегасенсацию и скоро поедет на мундиаль.

