УЕФА отправил еще пять своих футбольных держав на ЧМ-2026
Данный список возглавляет Испания, которая сыграет на мундиале в 13-й раз подряд. Чемпионы Европы-2024 прошедшей ночью сыграли вничью с Турцией (2:2) в заключительном матче отборочного этапа и с первого места в группе Е выполнили свою задачу.
Недавние соперники Казахстана по группе J – сборная Бельгии – после ничьей в Астане дома разнесли Лихтенштейн – 7:0. Этот результат позволяет им уже паковать чемоданы на ЧМ-2026 с первой строчки.
Еще три путевки на мировое первенство достались Швейцарии, Шотландии и Австрии.
Таким образом, к данному часу определены 42 из 48 участников ЧМ-2024.
В финальной части турнира сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Гаити.
Главным открытием нынешнего отборочного цикла на мировое первенство 2026 года стала сборная Кюрасао.
Государство с 82-м рейтингом FIFA и населением в 150 000 человек сотворило мегасенсацию и скоро поедет на мундиаль.