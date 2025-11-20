#АЭС в Казахстане
Спорт

Еще одну медаль Исламиады-2025 принесла спортсменка Казахстану

еще одну медаль Исламиады принесла спортсменка Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 21:27 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 кг.

В схватке за третье место Ирина выиграла у Ндиффо Алмейды (Камерун).

Ранее сообщалось, что фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
