Еще одну медаль Исламиады-2025 принесла спортсменка Казахстану
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.
Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 кг.
В схватке за третье место Ирина выиграла у Ндиффо Алмейды (Камерун).
Ранее сообщалось, что фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии.
