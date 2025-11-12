Казахстанская каратистка завоевала "бронзу" Исламиады

Дайяна Даренская, представляющая сборную Казахстана по карате, стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 кг.

Даренская в поединке за медаль одержала уверенную победу над Марьям Альсалах (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что казахстанский каратист завоевал "золото" Игр исламской солидарности.