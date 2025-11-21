Арина Соболенко затеяла перепалку с будущим соперником
Фото: j48tennis
Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к финалисту Уимблдона-2022 австралийцу Нику Кирьосу, сообщает Zakon.kz.
Ник Кирьос сразится с Соболенко на выставочном матче "Битва полов". Мероприятие пройдет 28 декабря в Дубае.
Фото: Instagram/arynasabalenka
Так, наблюдая за подготовкой соперника, Соболенко не удержалась и оставила комментарий на его странице в Instagram.
"Ник, испугался? Для меня это по-прежнему проще простого", – написала Соболенко.
Кирьос не оставил без внимания слова Соболенко.
"Забавно, но на этот раз я позволю своей ракетке говорить… Никогда не сомневался", – ответил Арине австралиец.
А лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина после триумфа на Итоговом турнире года сейчас в отпуске и начнет сезон в Индии.
