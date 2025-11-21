#АЭС в Казахстане
Спорт

Арина Соболенко затеяла перепалку с будущим соперником

Соболенко - Кирьос, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 06:30 Фото: j48tennis
Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к финалисту Уимблдона-2022 австралийцу Нику Кирьосу, сообщает Zakon.kz.

Ник Кирьос сразится с Соболенко на выставочном матче "Битва полов". Мероприятие пройдет 28 декабря в Дубае.

Фото: Instagram/arynasabalenka

Так, наблюдая за подготовкой соперника, Соболенко не удержалась и оставила комментарий на его странице в Instagram.

"Ник, испугался? Для меня это по-прежнему проще простого", – написала Соболенко.

Кирьос не оставил без внимания слова Соболенко.

"Забавно, но на этот раз я позволю своей ракетке говорить… Никогда не сомневался", – ответил Арине австралиец.

А лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина после триумфа на Итоговом турнире года сейчас в отпуске и начнет сезон в Индии.

Алия Абди
Алия Абди
