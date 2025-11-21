#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Спорт

Перспективный казахстанец преподнес сенсацию на турнире в Тунисе

Теннис Сенсация Тунис, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:43 Фото: Instagram/_maestroamir_
18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов в эти дни прекрасно выступает на международном турнире ITF M15, который проходит на хардовом покрытии тунисского города Монастир, сообщает Zakon.kz.

Вечером 20 ноября уроженец Караганды уверенно обыграл второго сеяного текущих состязаний, представителя России Игоря Кудряшова (№634 ATP) – 6:2, 6:4.

Этот результат позволяет Омарханову сегодня сыграть в четвертьфинале данного турнира, где он будет соперничать с 23-летним испанцем Хорхе Плансом (№847 ATP).

Для Амира, который ныне занимает 1115-ю позицию мирового рейтинга, проход двух кругов в одиночке – это неплохие очки в личный зачет и огромный стаж борьбы с более опытными игроками.

Фото: Instagram/_maestroamir_

Молодой карагандинец на старте данных соревнований победил хозяина кортов Махмуда Четуане – 6:1, 6:3.

Как и у Омарханова, параллельным победным курсом идут дела еще у одного нашего таланта – Зангара Нурланулы, который через час начнет играть свой дебютный четвертьфинал турнира ITF M15 в Египте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Перспективный казахстанец остановился в шаге еще от одной сенсации в Тунисе
16:01, 28 февраля 2025
Перспективный казахстанец остановился в шаге еще от одной сенсации в Тунисе
Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Тунисе
18:28, 27 февраля 2025
Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Тунисе
Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе
07:48, 30 ноября 2023
Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: