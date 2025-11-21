Перспективный казахстанец преподнес сенсацию на турнире в Тунисе

18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов в эти дни прекрасно выступает на международном турнире ITF M15, который проходит на хардовом покрытии тунисского города Монастир, сообщает Zakon.kz.

Вечером 20 ноября уроженец Караганды уверенно обыграл второго сеяного текущих состязаний, представителя России Игоря Кудряшова (№634 ATP) – 6:2, 6:4.

Этот результат позволяет Омарханову сегодня сыграть в четвертьфинале данного турнира, где он будет соперничать с 23-летним испанцем Хорхе Плансом (№847 ATP).

Для Амира, который ныне занимает 1115-ю позицию мирового рейтинга, проход двух кругов в одиночке – это неплохие очки в личный зачет и огромный стаж борьбы с более опытными игроками.

Фото: Instagram/_maestroamir_

Молодой карагандинец на старте данных соревнований победил хозяина кортов Махмуда Четуане – 6:1, 6:3.

Как и у Омарханова, параллельным победным курсом идут дела еще у одного нашего таланта – Зангара Нурланулы, который через час начнет играть свой дебютный четвертьфинал турнира ITF M15 в Египте.