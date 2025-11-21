Перспективный казахстанец преподнес сенсацию на турнире в Тунисе
Вечером 20 ноября уроженец Караганды уверенно обыграл второго сеяного текущих состязаний, представителя России Игоря Кудряшова (№634 ATP) – 6:2, 6:4.
Этот результат позволяет Омарханову сегодня сыграть в четвертьфинале данного турнира, где он будет соперничать с 23-летним испанцем Хорхе Плансом (№847 ATP).
Для Амира, который ныне занимает 1115-ю позицию мирового рейтинга, проход двух кругов в одиночке – это неплохие очки в личный зачет и огромный стаж борьбы с более опытными игроками.
Молодой карагандинец на старте данных соревнований победил хозяина кортов Махмуда Четуане – 6:1, 6:3.
Как и у Омарханова, параллельным победным курсом идут дела еще у одного нашего таланта – Зангара Нурланулы, который через час начнет играть свой дебютный четвертьфинал турнира ITF M15 в Египте.