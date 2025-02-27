Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Тунисе

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В Монастире (Тунис) проходит турнир серии ITF М15 с призовым фондом 15 тыс. долларов США. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала 17-летний казахстанец разобрался с итальянцем Лукой Констаньолой (738 АТР) со счетом 7:5, 6:2.

В четвертьфинале Амиру предстоит сыграть либо с французом Шарлем Бертимоном (1343 АТР), либо с первой ракеткой турнира немцем Томом Гентцем (472 АТР).

Игра пройдет завтра, 28 февраля, во второй половине дня.

Ранее в стартовой игре казахстанец обыграл представителя Алжира Самира Хамзу (668 АТР).