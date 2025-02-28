Перспективный казахстанец остановился в шаге еще от одной сенсации в Тунисе

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17-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов не сумел завоевать путевку в четвертьфинал одиночного разряда на мужском "Фьючерсе", который в эти дни проходит на кортах тунисского города Монастир, сообщает Zakon.kz.

28 февраля талантливый карагандинский парень, который ныне занимает 1035-ю позицию в рейтинге АТР, не смог обыграть опытного немца и второго сеяного данных состязаний – 21-летнего Тома Гентша.

472-й номер ATP в 1/4 финала турнира категории ITF обыграл Амира Омарханова со счетом 6:2, 6:1.

Фото: ktf.kz

Несмотря на это поражение, наш лучший юниор оставил хорошее впечатление на хардовом турнире в Монастире. На старте тунисских соревнований Амир сумел обыграть 23-летнего алжирца Самира Хамзу (№668 ATP) – 3:6, 7:6, 7:5.

Затем во втором круге казахстанец разобрался с итальянцем Лукой Констаньолой (№738 АТР) со счетом 7:5, 6:2.

Проиграв "одиночку", Омарханов не теряет шансы получить призы на этом турнире в парном разряде. Со своим американским напарником Карлом Полингом они сыграют полуфинал против Тома Гентша и Максенса Риве (Франция).